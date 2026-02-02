Песков: Путин готов встретиться с Зеленским только в Москве

27 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о готовности Зеленского провести прямую встречу с Путиным для обсуждения ключевых нерешенных вопросов мирного процесса. По его словам, наиболее чувствительными и несогласованными темами остаются территориальные вопросы и будущий контроль над Запорожской атомной электростанцией. Их президент Украины готов обсудить на высшем уровне.