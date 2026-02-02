Песков: Путин готов встретиться с Зеленским только в Москве
Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве – такова позиция Кремля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, эта позиция достаточно последовательная. Москва сохраняет свою открытость для переговоров и приветствует работу по линии рабочих групп.
«Мы готовы дальше продолжать эту работу в интересах урегулирования на Украине», – добавил Песков.
30 января Зеленский отказался приезжать в Москву для переговоров с Путиным. Он заявил, что это невозможно. Ранее президент Украины говорил, что готов встретиться с российским президентом в любом месте, кроме столицы России.
27 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о готовности Зеленского провести прямую встречу с Путиным для обсуждения ключевых нерешенных вопросов мирного процесса. По его словам, наиболее чувствительными и несогласованными темами остаются территориальные вопросы и будущий контроль над Запорожской атомной электростанцией. Их президент Украины готов обсудить на высшем уровне.