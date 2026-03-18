NBC News: метеорит взорвался в небе над штатом Огайо
В небе над американским штатом Огайо взорвался крупный метеорит, мощность взрыва оценили примерно в 250 т в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
При падении метеорит разрушился на множество фрагментов, рассказал глава подразделения NASA, отвечающего за метеориты, Билл Кук. По его словам, обломки метеорита упали на землю. Согласно данным NBC, небесное тело имело массу около 7 т и диаметр примерно 1,8 м, развило скорость около 72 400 км/ч.
Как сообщило Associated Press (AP), пролет метеорита был замечен в нескольких штатах на северо‑западе США, включая Огайо, Висконсин и Мэриленд, около 9:00 по местному времени (19:00 мск). Объект был хорошо заметен даже при дневном свете и преодолел в верхних слоях атмосферы около 55 км прежде, чем распался.
«Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)» сообщала, что ночью 12 марта в районе черноморского побережья России, предположительно, разрушился небольшой метеорит. Ученые отмечают, что точные координаты падения метеорита пока не определены, но с большой вероятностью объект разрушился непосредственно над Черным морем. Записи сделаны в Новороссийске, Ростове-на-Дону и Анапе, но, по словам экспертов, «почти наверняка след болида может быть обнаружен на ориентированных в южном направлении камерах в Краснодаре», а также в населенных пунктах в 100-200 километровой зоне вдоль линии побережья.