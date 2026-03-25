Над Ираном сбили истребитель США F/A-18 Super Hornet

Ведомости

Над территорией Ирана ликвидировали американский истребитель F/A-18 Super Hornet. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Уточняется, что истребитель был сбит в небе над Чабахаром. Это уже четвертый F/A-18 Super Hornet, подбитый над Ираном.

Газета The New York Times писала, что администрация президента США Дональда Трампа направила Ирану план из 15 пунктов, нацеленный на завершение конфликта на Ближнем Востоке. The Times of Israel раскрыла, что среди потенциально выгодных для Ирана условий назывались снятие всех международных санкций, содействие США в развитии гражданской ядерной программы, а также отказ от механизма «возврата санкций».

Al Mayadeen: Иран не примет предложенные США пункты по урегулированию конфликта

Политика / Международные новости

При этом ключевые требования к Ирану включают отказ от ядерного потенциала и обязательство не разрабатывать ядерное оружие. Также предполагается передача запасов урана, обогащенного до 60%, под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в согласованные сроки. Предложения предусматривают демонтаж ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо, предоставление МАГАТЭ полного доступа к территории страны, а также сохранение Ормузского пролива в статусе свободного морского коридора. Ограничения также затрагивают ракетную программу Ирана – предполагается сокращение числа ракет и дальности их применения, а также использование ракет исключительно в целях самообороны.

Позже издание Al Mayadeen со ссылкой на иранский источник писало, что Тегеран уведомил Пакистан о том, что не может принять предложенный США план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

