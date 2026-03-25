Над Ираном сбили истребитель США F/A-18 Super Hornet

При этом ключевые требования к Ирану включают отказ от ядерного потенциала и обязательство не разрабатывать ядерное оружие. Также предполагается передача запасов урана, обогащенного до 60%, под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в согласованные сроки. Предложения предусматривают демонтаж ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо, предоставление МАГАТЭ полного доступа к территории страны, а также сохранение Ормузского пролива в статусе свободного морского коридора. Ограничения также затрагивают ракетную программу Ирана – предполагается сокращение числа ракет и дальности их применения, а также использование ракет исключительно в целях самообороны.