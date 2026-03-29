Конгрессвумен Луна раскритиковала коллег за осуждение контактов с депутатами РФ
Член палаты представителей США Анна Паулина Луна выступила с резкой критикой в адрес своих коллег по конгрессу, которые осудили ее за встречу с депутатами Госдумы в Вашингтоне. Соответствующее заявление конгрессвумен опубликовала на своей странице в социальной сети X.
Луна назвала оппонентов «очень злыми конгрессменами с низким IQ», которые, по ее мнению, полагают, что Госдепартамент не одобрял поездку для проведения мирных переговоров по России. Она также подчеркнула, что это те же самые люди, которые были бесполезны и не достигли никаких результатов, особенно когда речь заходила о реальных мирных переговорах.
Конгрессвумен добавила, что нынешняя администрация Белого дома совместно с ней и другими членами конгресса активно работает над достижением мирного соглашения. По словам Луны, критика со стороны ее оппонентов не имеет значения, поскольку они находятся «на проигравшей стороне истории».
Российские парламентарии посетили США и провели встречи с американскими конгрессменами. Поездка состоялась по инициативе Луны, которая выступила организатором контактов между законодателями двух стран. Подготовка визита началась еще в декабре 2025 г. и проходила в закрытом режиме. Такая мера, по словам парламентария, была необходима для того, чтобы избежать возможных провокаций со стороны сил, заинтересованных в дальнейшем вовлечении США в расширение поддержки