Заводы во Франции стали закрываться на 30% чаще из-за конкуренции и пошлин США

Такие компании, как сталелитейный гигант ArcelorMittal и поставщик автокомплектующих Valeo, объявили о прекращении работы ряда предприятий на фоне падения спроса. ArcelorMittal в прошлом году сообщил о сокращении около 600 рабочих мест на семи предприятиях на севере Франции. Valeo в конце 2024 г. ссылался на мрачные перспективы автомобильной промышленности и конкуренцию со стороны более дешевой китайской продукции. Химическая компания Arkema также сократила часть мощностей на одном из своих объектов.