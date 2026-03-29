Заводы во Франции стали закрываться на 30% чаще из-за конкуренции и пошлин США
Количество случаев закрытия заводов во Франции в прошлом году увеличилось почти на 30% на фоне растущего давления со стороны азиатских конкурентов и негативного эффекта американских пошлин. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов страны, передает Bloomberg.
По информации ведомства, в 2025 г. было закрыто около 160 предприятий по сравнению со 121 в 2024 г. Количество новых открытий также сократилось – со 115 до 103. В числе наиболее пострадавших отраслей – агропродовольственная, транспортная, производство потребительских товаров и строительство.
«Ухудшение международной обстановки оказывает серьезное давление», – говорится в отчете министерства.
Такие компании, как сталелитейный гигант ArcelorMittal и поставщик автокомплектующих Valeo, объявили о прекращении работы ряда предприятий на фоне падения спроса. ArcelorMittal в прошлом году сообщил о сокращении около 600 рабочих мест на семи предприятиях на севере Франции. Valeo в конце 2024 г. ссылался на мрачные перспективы автомобильной промышленности и конкуренцию со стороны более дешевой китайской продукции. Химическая компания Arkema также сократила часть мощностей на одном из своих объектов.