Президент Путин носит часы российского производства
Президент РФ Владимир Путин носит часы российского производства. На это обратил внимание журналист «Вестей» Павел Зарубин.
Часы заметили на запястье главы государства во время заседания Совета по культуре, которое прошло 25 марта в формате видеоконференции. На кадрах видно, как перед началом встречи Путин снимает часы и кладет их на стол. Как отметил Зарубин, показав устройство крупным планом, оно произведено в России.
В ходе заседания обсуждались вопросы развития киноиндустрии, литературы и театра. Так, президент призвал ускорить введение квот на иностранные фильмы. По словам Путина, сейчас в российский кинопрокат попадают «тупые и ненужные» зарубежные фильмы. Он подчеркнул, что речь не идет о запретах, но необходимо выстроить систему поддержки отечественного контента.
Отдельно Путин затронул проблему ограничений на постановки произведений со стороны наследников авторов. Поводом стало обращение худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова, который сообщил о сложностях с правами на спектакли по произведениям Александра Володина и Михаила Булгакова. «Надо внимательно посмотреть на нормативную базу и соответствующим образом отреагировать в цивилизованном, конечно, ключе», – заявил президент.