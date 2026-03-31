В Иране заявили о сокращении скидок на нефть
Иран сократил дисконт на свою нефть на фоне конфликта. Об этом сообщил министр нефти Мохсен Пакнежад в своем Telegram-канале после заседания координационного совета парламента страны.
По его словам, по поводу обеспечения топливом беспокоиться не стоит – необходимые меры в этой области уже приняты.
«В сфере продажи нефти скидки значительно сократились. Также средняя цена продажи значительно выросла», – заявил он.
Обострение на энергетических рынках произошло после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран, после чего Корпус стражей исламской революции провел ответные атаки Израиля и военных объектов США в регионе.
Иран также ограничил движение судов через Ормузский пролив, что усилило давление на мировой рынок нефти. 25 марта Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран. В их число входят Россия, Индия и Китай. Но запрет на проход судов для «врагов» Ирана пока сохраняется.
На этом фоне в Тегеране обсуждают введение платы за проход через пролив. В США, в свою очередь, заявляют о намерении не допустить такого шага. Госсекретарь Марко Рубио отмечал, что у президента Дональда Трампа есть варианты действий, однако детали не раскрывал.
31 марта The Wall Street Journal сообщила, что президент США готов завершить конфликт в Иране без открытия Ормузского пролива. Источники издания пояснили, что глава Белого дома и его помощники пришли к выводу, что операция по разблокировке пролива приведет к затягиванию конфликта.