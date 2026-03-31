КСИР пригрозил ударами по американским IT-компаниям в Персидском заливе

КСИР пригрозил ударами по американским IT-компаниям в Персидском заливеВ списке Microsoft и Apple, Google и Nvidia
Как предупреждает КСИР, начиная с 20:00 1 апреля (20:30 мск) удары будут наноситься в ответ на каждое убийство в Иране. Военные считают, что ключевым элементом в разработке и отслеживании целей для ударов по их стране являются американские компании в сфере IT и ИИ.
«Мы советуем сотрудникам этих учреждений немедленно покинуть свои рабочие места, чтобы защитить свою жизнь. Жителям районов, расположенных вблизи этих террористических организаций во всех странах региона, также следует покинуть их территории в радиусе одного километра и отправиться в безопасное место», – говорится в сообщении КСИРа, которое приводит агентство Tasnim.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что американская сторона рассчитывает заключить сделку с Ираном до 6 апреля. «Времени все меньше, остается лишь несколько дней. Посмотрим, что произойдет», – сказала она.
26 марта президент США Дональд Трамп заявил, что иранская сторона «умоляет» США о сделке, одновременно заявляя публично, что лишь рассматривает предложение Вашингтона. Американская сторона передала Тегерану проект мирного соглашения из 15 пунктов.
Tasnim со ссылкой на источник писал, что Тегеран направил официальный ответ на предложенный США план урегулирования конфликта и ожидает реакции Вашингтона. В ответе Тегеран потребовал прекращения боевых действий и гарантий недопущения повторения конфликта, а также выплаты компенсаций за причиненный ущерб, писало агентство. Кроме того, Иран настаивает на признании своего суверенитета над Ормузским проливом.