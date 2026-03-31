Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

КСИР пригрозил ударами по американским IT-компаниям в Персидском заливе

В списке Microsoft и Apple, Google и Nvidia
Ведомости

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о намерении нанести удары по 18 объектам американских компаний на Ближнем Востоке. В их числе HP, Microsoft, Apple, Google, Nvidia, Boeing и др. Об этом сообщает Fars.

Как предупреждает КСИР, начиная с 20:00 1 апреля (20:30 мск) удары будут наноситься в ответ на каждое убийство в Иране. Военные считают, что ключевым элементом в разработке и отслеживании целей для ударов по их стране являются американские компании в сфере IT и ИИ.

«Мы советуем сотрудникам этих учреждений немедленно покинуть свои рабочие места, чтобы защитить свою жизнь. Жителям районов, расположенных вблизи этих террористических организаций во всех странах региона, также следует покинуть их территории в радиусе одного километра и отправиться в безопасное место», – говорится в сообщении КСИРа, которое приводит агентство Tasnim.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что американская сторона рассчитывает заключить сделку с Ираном до 6 апреля. «Времени все меньше, остается лишь несколько дней. Посмотрим, что произойдет», – сказала она.

26 марта президент США Дональд Трамп заявил, что иранская сторона «умоляет» США о сделке, одновременно заявляя публично, что лишь рассматривает предложение Вашингтона. Американская сторона передала Тегерану проект мирного соглашения из 15 пунктов.

Tasnim со ссылкой на источник писал, что Тегеран направил официальный ответ на предложенный США план урегулирования конфликта и ожидает реакции Вашингтона. В ответе Тегеран потребовал прекращения боевых действий и гарантий недопущения повторения конфликта, а также выплаты компенсаций за причиненный ущерб, писало агентство. Кроме того, Иран настаивает на признании своего суверенитета над Ормузским проливом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её