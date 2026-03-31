Пезешкиан: Иран готов закончить войну при гарантии, что больше не будет атакован

Тегеран в начале войны пригрозил Европе в случае присоединения к военный операции США и Израиля. В МИД Ирана заявляли, что любые страны, которые присоединятся к операциям против республики, станут законными целями. В Германии заявили после этого, что силы ФРГ не примут участие в войне против Ирана. Об этом также заявил генсек НАТО Марк Рютте, который до этого сообщил, что Европа «полностью поддерживает» действия США в Иране.