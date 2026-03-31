Главная / Политика /

Пезешкиан: Иран готов закончить войну при гарантии, что больше не будет атакован

Он связал блокировку Ормузского пролива с враждебными действиями США и Израиля
Ведомости

Тегеран готов к завершению войны с США и Израилем, но при условии, что больше не будет подвергаться атакам. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в беседе с председателем Евросовета Антониу Коштой.

«Мы имеем волю к завершению этой войны с соблюдением необходимых условий, особенно гарантий недопущения повторения агрессии», – привело его слова агентство IRNA.

Он указал, что нынешняя ситуация в регионе Персидского залива и Ормузском проливе является «результатом враждебных и агрессивных действий США и сионистского режима против Ирана».

Пезешкиан также раскритиковал предвзятость ЕС и некоторых европейских стран в отношении явной агрессии против Ирана, подчеркнув, что агрессия США и Израиля является «грубым нарушением верховенства закона и посягательством на все принципы и нормы, которые ЕС заявляет, что защищает».

Рютте: Европа полностью поддерживает операцию США в Иране

Политика / Международные новости

Кошта в разговоре с президентом Ирана указал, что европейские страны «никогда не поддерживали» атаки на Иран и считают их нарушением международных прав и норм.

Тегеран в начале войны пригрозил Европе в случае присоединения к военный операции США и Израиля. В МИД Ирана заявляли, что любые страны, которые присоединятся к операциям против республики, станут законными целями. В Германии заявили после этого, что силы ФРГ не примут участие в войне против Ирана. Об этом также заявил генсек НАТО Марк Рютте, который до этого сообщил, что Европа «полностью поддерживает» действия США в Иране.

