The Guardian: отношения Трампа и Стармера уже вряд ли можно наладить
Отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьером Великобритании Киром Стармером, возможно, уже не поправить. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
По данным издания, в британском правительстве и среди бывших дипломатов считают, что Лондону следует сосредоточиться на развитии связей с другими партнерами. Один из высокопоставленных дипломатов отметил, что с трудом представляет восстановление диалога, и предложил усилить сотрудничество Великобритании с Канадой, Австралией и странами Европы.
Собеседники газеты также указывают на «непредсказуемые и беспорядочные» высказывания Трампа в адрес Стармера, которые ставят под сомнение целесообразность выстраивания тесных личных отношений между лидерами.
Другой собеседник издания из числа бывших дипломатов допустил, что предстоящие визиты в США короля Карла III и принца Уэльского Уильяма могут способствовать улучшению атмосферы в двусторонних отношениях. Он также поддержал позицию Стармера, который отказался оказывать США поддержку в конфликте с Ираном.
За последние недели Трамп неоднократно критиковал британского премьера за отсутствие поддержки ударов по Ирану. 18 марта сообщалось, что Лондон оценивает риски визита Карла III в США на фоне разногласий между лидерами. «Последнее, чего мы хотим, – это чтобы Его Величество оказался в неловком положении», – заявляла депутат Эмили Торнберри.