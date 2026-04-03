Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

The Guardian: отношения Трампа и Стармера уже вряд ли можно наладить

Ведомости

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьером Великобритании Киром Стармером, возможно, уже не поправить. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, в британском правительстве и среди бывших дипломатов считают, что Лондону следует сосредоточиться на развитии связей с другими партнерами. Один из высокопоставленных дипломатов отметил, что с трудом представляет восстановление диалога, и предложил усилить сотрудничество Великобритании с Канадой, Австралией и странами Европы.

Собеседники газеты также указывают на «непредсказуемые и беспорядочные» высказывания Трампа в адрес Стармера, которые ставят под сомнение целесообразность выстраивания тесных личных отношений между лидерами.

Другой собеседник издания из числа бывших дипломатов допустил, что предстоящие визиты в США короля Карла III и принца Уэльского Уильяма могут способствовать улучшению атмосферы в двусторонних отношениях. Он также поддержал позицию Стармера, который отказался оказывать США поддержку в конфликте с Ираном.

За последние недели Трамп неоднократно критиковал британского премьера за отсутствие поддержки ударов по Ирану. 18 марта сообщалось, что Лондон оценивает риски визита Карла III в США на фоне разногласий между лидерами. «Последнее, чего мы хотим, – это чтобы Его Величество оказался в неловком положении», – заявляла депутат Эмили Торнберри.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь