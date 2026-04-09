Трамп: ВС США продолжат находиться рядом с Ираном
Вооруженные силы США останутся вокруг Ирана до момента, пока Тегеран не выполнит все условия соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Все американские корабли, летательные аппараты и военнослужащие вместе с дополнительными боеприпасами, вооружением <...> останутся на территории Ирана и вокруг него до момента, пока не будет полностью выполнено достигнутое реальное соглашение», – написал он.
8 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп согласен вести дальнейшие переговоры с Ираном только при условии свободного прохода судов через Ормузский пролив. По ее словам, сторону США на переговорах в Исламабаде, которые запланированы на 11 апреля, представят вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.
В тот же день агентство Fars сообщило, что движение в Ормузском проливе вновь было приостановлено, так как Израиль ударил по объектам в Ливане. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху считает, что двухнедельное перемирие с Ираном не распространяется на ливанскую лерриторию.
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подчеркнул бессмысленность будущих переговоров и режим прекращения огня, так как США и Израиль уже нарушили три ключевых пункта перемирия. Он перечислил, что договор был нарушен при атаке на Ливан, нарушении воздушного пространства Ирана беспилотником, а также отрицанием права Тегерана на обогащение урана.