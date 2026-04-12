Лукашенко подтвердил свое участие в параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свое участие в предстоящем параде в Москве по случаю Дня Победы. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Свое решение Лукашенко озвучил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств поздравили друг друга с Пасхой. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений и предстоящие контакты на высшем уровне. Особое внимание уделили подготовке Форума регионов Белоруссии и России, который пройдет в июне в Минске и Минской области и будет посвящен экономическому взаимодействию.
Парад Победы в Москве также посетит президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о своем намерении приехать в российскую столицу. О планах посетить Москву 9 мая сообщил лидер партии «Союз независимых социал-демократов» в Республике Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
4 апреля помощник президента Юрий Ушаков заявил, что несколько иностранных политиков хотят приехать в Москву на 9 Мая. Российская сторона готова их принять, некоторым уже подтверждены приглашения. Имена зарубежных лидеров Ушаков раскрывать не стал.
5 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле идет подготовка к празднованию Дня Победы.