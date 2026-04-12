Лукашенко подтвердил свое участие в параде Победы в Москве

Свое решение Лукашенко озвучил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств поздравили друг друга с Пасхой. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений и предстоящие контакты на высшем уровне. Особое внимание уделили подготовке Форума регионов Белоруссии и России, который пройдет в июне в Минске и Минской области и будет посвящен экономическому взаимодействию.