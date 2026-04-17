Карапетяну продлили домашний арест на три месяца

Ведомости

Антикоррупционный суд продлил домашний арест главе группы компаний «Ташир» и лидеру партии «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну на три месяца, сообщил «Sputnik Армения».

В ходе заседания Карапетян назвал обвинения в свой адрес оскорбительными и заявил, что не имеет к ним никакого отношения.

Бизнесмену предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, хищении имущества в особо крупных размерах, а также публичных призывах к захвату власти. Первое заседание по делу бизнесмена состоялось 15 апреля, следующее должно пройти 30 апреля.

Ранее «Sputnik Армения» со ссылкой на данные полиции сообщал, что перед судом задержали 17 граждан – сторонников Карапетяна за неподчинение требованиям полиции.

18  июня 2025  г. Карапетяна задержали в Ереване по обвинению в публичных призывах к захвату власти, 18 января он был переведен под домашний арест.

