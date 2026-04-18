Axios: США возобновят атаки на Иран в ближайшие дни, если сделки не будет

Axios: США возобновят атаки на Иран в ближайшие дни, если сделки не будетПри этом переговорщики добились прогресса по урану
США могут возобновить удары по территории Ирана уже «в ближайшие дни», если в скором времени не будет прорыва в переговорах. Об этом сообщают источники издания Axios.
По словам двух американских чиновников, утром 18 апреля президент Дональд Трамп созвал совещание в Ситуационном центре Белого дома, чтобы обсудить ситуацию с Ираном и закрытие Ормузского пролива. На встрече присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпосланник Стив Уиткофф и др.
По словам источника, знакомого с деталями переговоров, возобновившийся кризис в Ормузском проливе возник после того, как переговорщикам удалось устранить ряд разногласий по иранской ядерной программе. Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп заявил, что Иран «немного пошалил», а позже добавил, что страна «не может нас шантажировать».
Совбез Ирана заявил, что США представили новые предложения в ходе переговоров, и что Тегеран их рассматривает, но пока не дал ответа. Тезисы были переданы через командующего армией Пакистана, прибывшего в Иран в качестве посредника и медиатора.
Утром 18 апреля Тегеран снова закрыл Ормузский пролив, обвинив США в актах «пиратства» и «морского разбоя» под предлогом блокады. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что приближение к акватории будет рассматриваться как сотрудничество с противником, и любое нарушившее это правило судно будет атаковано. В Иране подчеркнули, что слова Трампа «не заслуживают доверия».