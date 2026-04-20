Дуров: власти ЕС и Великобритании преследуют глав соцсетей за отказ от цензуры
Власти стран Евросоюза и Великобритании возбуждают уголовные дела против руководителей социальных сетей за отказ от цензуры контента. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.
По его словам, регуляторы предлагают топ-менеджерам платформ «секретные сделки», предполагающие ограничение и удаление нежелательных мнений. В случае отказа, утверждает он, против них могут инициироваться уголовные преследования.
Дуров также отметил, что подобные меры объясняются необходимостью защитить детей. «Когда люди сопротивляются, [власти] говорят, что «это все ради детей». «Защита детей» стала стандартным юридическим пиар-прикрытием», – указал он.
20 апреля Дуров сообщил, что во Франции продолжается расследование против него. Он проходит по более чем «дюжине обвинений» с возможным наказанием до 10 лет тюрьмы по каждому из них.