Миронов призвал прекратить поддержку стран ЕС и НАТО энергоресурсами

По его словам, депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» разработали концепцию экономического противостояния ЕС и Великобритании, которая состоит из семи пунктов и имеет цель «демонтировать экономику врага». В частности, предлагается запретить экспорт обогащенного урана, титана, палладия и никеля в страны ЕС и НАТО, увеличить вдвое тарифы на транзит нефти из Казахстана в ЕС, нарастить на 50% тарифы на транзит товаров в ЕС железной дорогой или по Северному морскому пути. Кроме того, речь идет о запрете экспорта удобрений в ЕС и НАТО и удвоении тарифов на транзит белорусских удобрений в ЕС. Средства от увеличения тарифов предлагается направить на производство дронов для спецоперации. Также есть пункт о запрете вывода дивидендов и прибыли для компаний из стран ЕС и НАТО.