Миронов призвал прекратить поддержку стран ЕС и НАТО энергоресурсами

Ведомости

Нужно прекратить поставлять энергоресурсы странам Евросоюза (ЕС) и НАТО, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов «РИА Новости».

Парламентарий почеркнул, что ЕС и Великобритания наладили массовое производство ракет и дронов для вооруженных сил Украины, «поэтому мы больше не можем руководствоваться принципом «тут воюем, тут рыбу заворачивали».

«Хватит поставлять им энергоресурсы и материалы для ракет и дронов, которыми будут убивать наших парней на фронте и обстреливать мирные города», – заявил Миронов.

По его словам, депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» разработали концепцию экономического противостояния ЕС и Великобритании, которая состоит из семи пунктов и имеет цель «демонтировать экономику врага». В частности, предлагается запретить экспорт обогащенного урана, титана, палладия и никеля в страны ЕС и НАТО, увеличить вдвое тарифы на транзит нефти из Казахстана в ЕС, нарастить на 50% тарифы на транзит товаров в ЕС железной дорогой или по Северному морскому пути. Кроме того, речь идет о запрете экспорта удобрений в ЕС и НАТО и удвоении тарифов на транзит белорусских удобрений в ЕС. Средства от увеличения тарифов предлагается направить на производство дронов для спецоперации. Также есть пункт о запрете вывода дивидендов и прибыли для компаний из стран ЕС и НАТО.

15 апреля Минобороны РФ обнародовало данные о предприятиях в Европе, где, по информации ведомства, производятся беспилотники для Украины и комплектующие для них. Были названы площадки в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. Речь также шла о производстве компонентов в Мадриде и на нескольких заводах в Италии. Минобороны указало, что расширение выпуска ударных БПЛА для Украины планируется за счет увеличения финансирования предприятий, расположенных в европейских странах.

20 апреля МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева. В Берлине расценили публикацию информации о европейских производителях беспилотников для Киева как попытку «ослабить поддержку Украины и проверить нашу сплоченность».

