Путин рассказал о последней беседе с Жириновским
Президент России Владимир Путин рассказал в документальном фильме «Владимир Жириновский» «России 1», что в 2022 г. позвонил покойному основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому в клинику, чтобы поддержать его.
«Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: «Мне же еще рано уходить, я ведь еще нужен России», – вспомнил Путин.
Он выразил мнение, что в этом и заключался характер Жириновского и отношение к делу и стране. Он все мерил на то, чтобы послужить Родине.
24 апреля Путин посетил выставку, подготовленную к 80-летию основателя ЛДПР «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж». Экскурсию для президента провел лидер партии Леонид Слуцкий.
Жириновский умер 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет. В ноябре 2024 г. Путин подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР. Министр культуры России Ольга Любимова в мае 2025 г. уточняла, что всего в план торжеств включено 56 мероприятий.