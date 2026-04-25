Орбан отказался от мандата в новом парламенте Венгрии
Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался от мандата в новом парламенте. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook
Орбан объяснил свое решение тем, что сейчас важнее сосредоточиться на перестройке партии «Фидес – Венгерский гражданский союз». Фракцию вместо него возглавит глава канцелярии премьера Гергей Гуйяш.
От мандата также отказался венгерский вице-премьер Жолт Шемьен.
12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Партия «Тиса» получила 141 из 199 мандатов. Ожидается, что ее лидер Петер Мадьяр будет избран новым премьер-министром в начале мая на первом заседании парламента нового созыва. Орбан признал поражение своей партии.
20 апреля Мадьяр объявил структуру нового правительства Венгрии. Он предложил министром обороны экс-начальника генштаба Ромулуса Русин-Сенди, который является советником партии по военным вопросам. На пост главы МИДа выдвинута Анита Орбан, которая работала в ведомстве и занималась энергетической безопасностью. Объединенное министерство энергетики и экономики может возглавить бывший топ-менеджер венгерского подразделения Shell Иштван Капитань.