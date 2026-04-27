Путин посетил спортивную школу олимпийского резерва в Петербурге
Президент Владимир Путин посетил многофункциональную спортивную школу олимпийского резерва имени А.С. Рахлина, сообщил Кремль.
Глава государства осмотрел тренировочные залы, а также провел краткую беседу с воспитанниками.
Российский лидер в ходе визита вручил коллективу региональной федерации дзюдо Санкт-Петербурга орден Почета. Он подчеркнул, что спортсмены «составляют костяк и юношеских, и юниорских, и взрослых сборных команд России по дзюдо». Путин напомнил о высоких результатах дзюдоистов на турнире Большого шлема в 2025 г. в Абу-Даби и на чемпионате Европы в Тбилиси.
«Я благодарю Федерацию дзюдо Северной столицы за большой, созидательный труд. Желаю каждому сотруднику, атлету, управленцам, тренерам всего самого доброго», – заключил президент.
В Санкт-Петербурге Путин также выступил на заседании Совета законодателей России, провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.