Путин посетил спортивную школу олимпийского резерва в Петербурге

Российский лидер в ходе визита вручил коллективу региональной федерации дзюдо Санкт-Петербурга орден Почета. Он подчеркнул, что спортсмены «составляют костяк и юношеских, и юниорских, и взрослых сборных команд России по дзюдо». Путин напомнил о высоких результатах дзюдоистов на турнире Большого шлема в 2025 г. в Абу-Даби и на чемпионате Европы в Тбилиси.