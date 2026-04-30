Кадыров встретился с главой АП
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с руководителем администрации президента Антоном Вайно. Об этом сообщил глава республики.
«В центре внимания были приоритетные направления развития Чеченской Республики. Обсудили ход реализации текущих проектов, вопросы социальной сферы, а также дополнительные меры, направленные на укрепление экономического потенциала региона, и создание новых возможностей для жителей», – написал он.
Кадыров назвал Вайно патриотом, который «глубоко погружен в государственную повестку и последовательно выстраивает работу, ориентированную на конкретный результат».
В частности, Чечня при поддержке Вайно получает «необходимое внимание» на федеральном уровне, решаются в рабочем порядке без затягивания сроков.
Накануне президент РФ Владимир Путин поддержал Кадырова перед выборами в республике. По его словам, под руководством Кадырова «много сделано». Кадыров в беседе с президентом рассказал, что в республике «активно идет подготовка к выборам главы республики, депутатов Госдумы и парламента Чеченской Республики, а также к выборам в 16 муниципальных образованиях».