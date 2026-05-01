Песков рассказал, от чего будет зависеть продолжение работы Меликова

30 апреля Путин сообщил, что Меликов перейдет на другую работу. Президент напомнил, что у главы республики срок полномочий заканчивается в сентябре. «Он многое сделал, и мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет, идет дальше», – отметил глава РФ на встрече с представителями народного собрания Дагестана.