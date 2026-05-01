Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,978+0,6%CHMK3 930+0,13%AKRN19 706+0,46%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,8+0,09%RGBITR782,29+0,21%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков рассказал, от чего будет зависеть продолжение работы Меликова

Решение будет принимать президент
Ведомости

Вопрос о том, будет ли Сергей Меликов дорабатывать срок на посту главы Дагестана, пока остается открытым. Решение должен принять президент Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин решит», – сказал он в комментарии журналисту Кремлевского пула Александру Юнашеву.

30 апреля Путин сообщил, что Меликов перейдет на другую работу. Президент напомнил, что у главы республики срок полномочий заканчивается в сентябре. «Он многое сделал, и мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет, идет дальше», – отметил глава РФ на встрече с представителями народного собрания Дагестана.

Генерал-полковник, сенатор и глава Дагестана: чем известен Сергей Меликов

Политика / Власть

Путин подчеркнул, что новым руководителем региона должен стать человек, способный эффективно решать стоящие перед республикой задачи.

В ходе встречи представители региона предложили выдвинуть на пост главы Дагестана председателя Верховного суда республики Федора Щукина. Путин поддержал эту кандидатуру. «Он человек порядочный. Порядочный, последовательный, честный», – сказал президент.

Также была предложена кандидатура Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства региона, которую Путин также одобрил.

О возможной смене руководства в Дагестане «Ведомости» сообщали со ссылкой на источники еще 6 апреля. Меликов возглавляет регион с 2020 г. Осенью 2026 г. в республике должны пройти выборы главы Дагестана, которого избирает парламент из предложенных кандидатов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь