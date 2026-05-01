Песков рассказал, от чего будет зависеть продолжение работы Меликова

Песков рассказал, от чего будет зависеть продолжение работы МеликоваРешение будет принимать президент
Вопрос о том, будет ли Сергей Меликов дорабатывать срок на посту главы Дагестана, пока остается открытым. Решение должен принять президент Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин решит», – сказал он в комментарии журналисту Кремлевского пула Александру Юнашеву.
30 апреля Путин сообщил, что Меликов перейдет на другую работу. Президент напомнил, что у главы республики срок полномочий заканчивается в сентябре. «Он многое сделал, и мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет, идет дальше», – отметил глава РФ на встрече с представителями народного собрания Дагестана.
Путин подчеркнул, что новым руководителем региона должен стать человек, способный эффективно решать стоящие перед республикой задачи.
В ходе встречи представители региона предложили выдвинуть на пост главы Дагестана председателя Верховного суда республики Федора Щукина. Путин поддержал эту кандидатуру. «Он человек порядочный. Порядочный, последовательный, честный», – сказал президент.
Также была предложена кандидатура Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства региона, которую Путин также одобрил.
О возможной смене руководства в Дагестане «Ведомости» сообщали со ссылкой на источники еще 6 апреля. Меликов возглавляет регион с 2020 г. Осенью 2026 г. в республике должны пройти выборы главы Дагестана, которого избирает парламент из предложенных кандидатов.