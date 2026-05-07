Политика /

Al Arabiya: Тегеран и США договорились о смягчении блокады Ирана

Тегерану и Вашингтону удалось достигнуть договоренностей о смягчении блокады Ирана в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным собеседников телеканала, сейчас стороны ведут интенсивные контакты, а в ближайшие часы ожидается прорыв в решении вопроса с судами, заблокированными в проливе.

При этом источники уточнили, что договоренностей о прямых переговорах между США и Ираном пока нет. Контакты продолжаются через посредников.

До этого NBC News со ссылкой на американских чиновников передавал, что президент США Дональд Трамп приостановил операцию «Проект свобода» в Ормузском проливе после реакции Саудовской Аравии. По данным источника издания, Эр-Рияд негативно воспринял начало операции и уведомил Вашингтон, что не позволит использовать авиабазу Принца Султана к юго-востоку от столицы или воздушное пространство Саудовской Аравии для поддержки миссии.

6 мая Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что США и Иран близки к подписанию меморандума о взаимопонимании. Документ должен стать основой для дальнейших переговоров по иранской ядерной программе и урегулированию конфликта. Источники называли нынешний этап самым близким к сделке с момента начала конфликта.

CNN 7 мая сообщил, что Иран намерен в этот же день дать ответ США на предложение о прекращении войны. По информации источника телеканала, стороны приближаются к соглашению о прекращении конфликта.

