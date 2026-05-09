Президент Венгрии поручил Мадьяру сформировать новое правительство
Президент Венгрии Тамаш Шуйок 9 мая открыл первую сессию нового состава Государственного собрания и объявил о решении поручить лидеру партии «Тиса» Петеру Мадьяру сформировать новое правительство страны. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на словацкие СМИ.
«Правовой порядок, гарантирующий предсказуемость, должен быть руководящим принципом для всех, кто стоит у власти. Правовая определенность – это ценность, которую мы должны защищать при любых обстоятельствах», – заявил политик. Шуйок также призвал депутатов к конструктивному взаимодействию, подчеркнув необходимость сотрудничества ради прогресса страны, укрепления мира и стабильности общественной жизни.
22 апреля Мадьяр сообщил, что займет пост премьер-министра 9 мая после принесения присяги.
21 апреля лидер партии «Тиса» выдвинул ультиматум президенту Тамашу Шуйоку и другим чиновникам, назначенным при прежнем правительстве. Он заявил, что, если они не покинут посты до 31 мая, их отстранят принудительно.
Мадьяр 20 апреля представил структуру будущего правительства и предложил кандидатов на ключевые посты. В новом кабинете планируется 16 министерств – на пять больше, чем в действующем составе.
Партия «Тиса» победила на парламентских выборах 12 апреля, получив 141 из 199 мест, что обеспечило ей конституционное большинство в две трети голосов.