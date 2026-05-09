NYT: Россия и Иран нарастили объем торговли через Каспийское море
Россия и Иран нарастили объем торговли через Каспийское море, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.
В Иране заявляют, что альтернативные маршруты торговли быстро развиваются: четыре порта в Каспийском море работают круглосуточно, в них доставляют пшеницу, кукурузу, корма для животных и другие товары.
2 мая The Wall Street Journal писала, что Тегеран выдвинул новые условия для США по разблокировке Ормузского пролива: американская сторона должна прекратить атаки и снять блокаду с пролива. Иран заявил, что вопрос урегулирования боевых действий должен быть решен в течение 30 дней.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что он недоволен предложением Ирана по урегулированию. По его словам, Тегеран выдвигает требования, на которые Вашингтон не готов согласиться.
Вечером 7 мая на юге Ирана и вблизи Тегерана раздались взрывы. Представитель центрального штаба Ирана Хазрат Хатам аль-Анбия заявлял, что США нарушили перемирие. В ответ иранские военные атаковали американские эсминцы.