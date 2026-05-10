В июне 2025 г. Мединский заявлял, что генсекретарю НАТО Марку Рютте следует отправить школьный учебник истории, из которого бы он понял ситуацию с временным периодом существованием Украины. Так он отреагировал на слова Рютте о том, что Москве нужно сменить группу переговорщиков, так как там «какой-то историк читает лекцию об истории Украины XII в.». Мединский обратил внимание, что в XII в. Украины не было.