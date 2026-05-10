RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Политика

Мединский оценил заочный приговор суда в Киеве

Суд в Киеве заочно осудил на 10 лет помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского и ректора МГИМО, академика Анатолия Торкунова за написание учебников по истории для школьников. Об этом Мединский сообщил в своем канале в национальном мессенджере Max.

Мединскому и Торкунову также предписана конфискация имущества.

«Кажется, подобного приговора «за учебники» история еще не знала», – указал помощник российского лидера.

По его словам, в числе обвинений – навязывание детям посредством учебных материалов тезисов «о братских народах».

«Значит, история – это оружие. И в прокуратуре Украины не такие уж дураки сидят. Понимают. И, судя по реакции, боятся», – написал Мединский.

В июне 2025 г. Мединский заявлял, что генсекретарю НАТО Марку Рютте следует отправить школьный учебник истории, из которого бы он понял ситуацию с временным периодом существованием Украины. Так он отреагировал на слова Рютте о том, что Москве нужно сменить группу переговорщиков, так как там «какой-то историк читает лекцию об истории Украины XII в.». Мединский обратил внимание, что в XII в. Украины не было.

