Мединский захотел прислать Рютте учебник истории с пояснениями по Украине

«Я знаю, что господин Рютте изучал историю в университете, но я бы обязательно ему послал предыдущий школьный учебник истории Средневековья, потому что из него он точно бы узнал, что в XII в. Украины не было», – сказал помощник президента РФ (цитата по ТАСС).