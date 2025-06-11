Мединский захотел прислать Рютте учебник истории с пояснениями по Украине
Генсекретарю НАТО Марку Рютте нужно отравить школьный учебник истории, из которого бы он понял ситуацию с временным периодом существованием Украины. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.
Таким образом Мединский отреагировал на слова Рютте о том, что Москве нужно сменить группу переговорщиков, так как там «какой-то историк читает лекцию об истории Украины XII в.».
«Я знаю, что господин Рютте изучал историю в университете, но я бы обязательно ему послал предыдущий школьный учебник истории Средневековья, потому что из него он точно бы узнал, что в XII в. Украины не было», – сказал помощник президента РФ (цитата по ТАСС).
Мединский – доктор исторических наук, профессор. С 2013 г. является председателем Российского военно-исторического общества.
2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Произошел обмен проектами меморандума по урегулированию. Стороны договорились обменять всех тяжелораненных и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Кроме того, Россия обязалась в одностороннем порядке передать Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров.