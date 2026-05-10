RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Bloomberg: Стармер намерен править Великобританией 10 лет

Ведомости

Премьер-министр Кир Стармер намерен править Великобританией в течение 10 лет, невзирая на призывы к его отставке внутри правящей Лейбористской партии и угрозы соперников. Об этом пишет Bloomberg.

Стармер ответил утвердительно на вопрос Observer о том, поведет ли он Лейбористскую партию на следующие выборы, которые пройдут в середине августа 2029 г., и останется ли на второй срок.

Агентство отмечает, что такая перспектива выглядит все менее вероятной, так как «мятежные члены парламента рассматривают возможность его отставки после сокрушительных поражений на местных выборах на прошлой неделе».

Лейбористская партия потеряла примерно 1500 мест в английских муниципальных советах, в том числе в Лондоне и на севере страны. Партия также потерпела поражение в Шотландии и заняла третье место на выборах в ассамблею Уэльса.

8 мая Стармер заявлял, что не планирует покидать свой пост после неудачных для Лейбористской партии муниципальных выборов. Он говорил, что неудачные результаты голосования не повлияют на его политические планы.

