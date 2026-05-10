Президент Республики Сербской пообещал никогда не вводить санкции против России

Он также добавил, что приезд делегации Республики Сербской в Россию 9 Мая – ответ тем, кто волнуется насчет отношений энтитета с Россией. Каран также отметил, что новая администрация США показывает своими действиями, что она не намерена создавать новых наций, а выступает за суверенность народов Боснии и Герцеговины. И это спосбствует улучшению отношений между США и Республикой Сербской.