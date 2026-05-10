Президент Республики Сербской пообещал никогда не вводить санкции против России
Республика Сербская никогда не присоединится к антироссийским санкциям. Об этом в интервью журналисту ТАСС заявил президент энтитета Синиша Каран.
«Ключевые стратегические и дружественные отношения Республики Сербской и России построены на отношении партнерства. Для нас это очень важно. И все, кто будет унижать или упрекать нас за эти отношения, перестают быть нашими партнерами», – заявил Каран.
Он отметил, что некоторые страны ЕС используют политические и экономические средства как давление на независимую политику не только Республики Сербской, но и некоторых других стран, которые поддерживают связи с Россией, и это еще обозначается как путь в Евросоюз.
«Для нас не может быть такого пути. Европейский путь не может основываться на преуменьшении независимости или давлении на суверенитет. Для нас такой путь может строиться только на компромиссах и на взаимоуважении», – заявил Каран.
Он также добавил, что приезд делегации Республики Сербской в Россию 9 Мая – ответ тем, кто волнуется насчет отношений энтитета с Россией. Каран также отметил, что новая администрация США показывает своими действиями, что она не намерена создавать новых наций, а выступает за суверенность народов Боснии и Герцеговины. И это спосбствует улучшению отношений между США и Республикой Сербской.
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с делегацией Республики Сербской Боснии и Герцеговины, которую возглавил новый президент Синиша Каран. Путин выразил надежду на расширение партнерства в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях.