Ушаков: в Киеве понимают неизбежность вывода войск из Донбасса
На Украине есть понимание, что рано или поздно им придется вывести свои войска из Донбасса. Такое мнение помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
Пока, при поддержке европейцев, Киев не хочет даже начать обсуждать этот значительный шаг, без которого переговоры о мирном урегулировании не продвинутся, отметил Ушаков.
1 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Зеленский «должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой народной республики». Представитель Кремля считает, что лидер Украины должен был «еще вчера принять такое решение». Это могло бы спасти жизни большого количества людей и позволить остановить горячую фазу конфликта, уверен Песков.