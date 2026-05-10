1 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Зеленский «должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой народной республики». Представитель Кремля считает, что лидер Украины должен был «еще вчера принять такое решение». Это могло бы спасти жизни большого количества людей и позволить остановить горячую фазу конфликта, уверен Песков.