Алиев раскритиковал европейских наблюдателей на границе с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что европейские наблюдатели на азербайджано-армянской границе не нужны, поскольку у Баку нет намерения нападать на Армению. Об этом он сказал на встрече с жителями города Зангилан в Карабахе, передают «РИА Новости».
«У нас не было намерения уничтожать Армению или отнимать у нее независимость, – сказал Алиев. – Сегодня на азербайджано-армянской границе все еще стоят якобы на карауле европейские так называемые наблюдатели. Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется».
По его словам, наблюдатели ведут себя так, будто защищают Армению от Азербайджана, но в этом нет необходимости, поскольку Баку добился всего, чего хотел. Миссия гражданских наблюдателей Евросоюза (EUMA) находится в Армении с февраля 2023 г. для мониторинга границы. Ее мандат продлен до 19 февраля 2027 г.
После распада СССР Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о независимости от Азербайджана, что привело к войне 1991–1994 гг. и переходу региона под контроль армянских сил. В ходе 44-дневной войны осенью 2020 г. Азербайджан при поддержке Турции вернул контроль над значительной частью Карабаха и семью прилегающими районами. Конфликт прекратился при посредничестве России: стороны договорились о размещении российских миротворцев. В сентябре 2023 г. Азербайджан провел молниеносную военную операцию, вынудив непризнанную Нагорно-Карабахскую республику капитулировать. К 1 января 2024 г. регион полностью перешел под контроль Баку, а армянское население (более 100 000 человек) покинуло его.