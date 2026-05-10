Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Главная / Политика /

Алиев раскритиковал европейских наблюдателей на границе с Арменией

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что европейские наблюдатели на азербайджано-армянской границе не нужны, поскольку у Баку нет намерения нападать на Армению. Об этом он сказал на встрече с жителями города Зангилан в Карабахе, передают «РИА Новости».

«У нас не было намерения уничтожать Армению или отнимать у нее независимость, – сказал Алиев. – Сегодня на азербайджано-армянской границе все еще стоят якобы на карауле европейские так называемые наблюдатели. Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется».

По его словам, наблюдатели ведут себя так, будто защищают Армению от Азербайджана, но в этом нет необходимости, поскольку Баку добился всего, чего хотел. Миссия гражданских наблюдателей Евросоюза (EUMA) находится в Армении с февраля 2023 г. для мониторинга границы. Ее мандат продлен до 19 февраля 2027 г.

После распада СССР Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о независимости от Азербайджана, что привело к войне 1991–1994 гг. и переходу региона под контроль армянских сил. В ходе 44-дневной войны осенью 2020 г. Азербайджан при поддержке Турции вернул контроль над значительной частью Карабаха и семью прилегающими районами. Конфликт прекратился при посредничестве России: стороны договорились о размещении российских миротворцев. В сентябре 2023 г. Азербайджан провел молниеносную военную операцию, вынудив непризнанную Нагорно-Карабахскую республику капитулировать. К 1 января 2024 г. регион полностью перешел под контроль Баку, а армянское население (более 100 000 человек) покинуло его.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте