RTSI1 137,23+0,95%RGBI119,56-0,1%CNY Бирж.10,845+0,18%IMOEX2 682,1+0,95%RGBITR782,65-0,07%
Политика

Минобороны: Украина нарушила перемирие 30 383 раза

Российская армия возобновила проведение военной операции
Ведомости

Всего в период действия режима прекращения огня в зоне спецоперации с 8 по 11 мая зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия со стороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

За 11 мая ВСУ пять раз попытались атаковать и совершили 859 обстрелов российских позиций из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Кроме того, противник нанес 5825 ударов беспилотными аппаратами. На действия ВСУ российская армия реагировала зеркально и вела ответный огонь по позициям и поражала пункты управления и места запуска беспилотников.

В то же время все группировки войск РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. С окончанием его действия ВС России продолжили проведение спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин объявил режим прекращения огня с 8 по 10 мая. Позднее президент США Дональд Трамп предложил продлить «режим тишины» до 11 мая. Инициативу поддержали РФ и Украина.

В оборонном ведомстве сообщали, что за 10 мая ВСУ предприняли 12 попыток атак, а также провели 767 обстрелов позиций российских войск из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Кроме того, украинские силы нанесли 6905 ударов с применением беспилотников.

