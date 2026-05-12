Политика

Прокуратура Украины потребует арест с многомиллионным залогом для Ермака

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (СПА) намерена ходатайствовать об аресте бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака с возможностью внесения залога в размере 180 млн гривен (более 300 млн руб.). Об этом на брифинге заявил руководитель САП Александр Клименко, сообщает интернет-издание «Страна».

Судебное заседание, на котором рассмотрят избрание возможной меры пресечения, назначено на 12 мая.

До этого Ермаку предъявили подозрение в легализации на крупную сумму. По версии следствия, дело связано со строительством элитного объекта недвижимости под Киевом и легализацией на нем 460 млн гривен (около 777,4 млн руб.).

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) также опубликовало записи разговоров, на которых, как утверждает следствие, фигурирует Ермак под кодовым обозначением Р2. На аудиозаписях, датированных 2021 г. и началом 2022 г., человек с этим обозначением обсуждает с дизайнером обустройство особняка в элитном кооперативе «Династия» под Киевом.

Как пишет «Страна», информация о возможном предъявлении подозрений Ермаку по делу кооператива «Династия» появлялась еще в ноябре 2025 г. Тогда у главы офиса президента прошли первые обыски.

Ермак покинул пост главы офиса украинского президента Владимира Зеленского 28 ноября 2025 г. Его отставка последовала после проведенных у него обысков сотрудниками НАБУ и САП.

