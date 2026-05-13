Сербия впервые провела военные учения с НАТО

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев предупреждал, что в случае попытки установить морскую блокаду для устранения угрозы может быть задействован Военно-морской флот. Он также пояснял, что Россия в случае морской блокады со стороны европейских стран тоже может проявить интерес к судам под европейскими флагами.