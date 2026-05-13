Сербия впервые провела военные учения с НАТО

Сербия впервые провела совместные военные учения с НАТО. Об этом сообщило министерство обороны республики.

В маневрах участвовали около 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ходом учений наблюдали представители ряда стран альянса, включая США, Великобританию и Францию.

Учения проходят на юге Сербии в районе города Буяновац. В Минобороны страны уточнили, что маневры имеют тактический характер и продлятся до 23 мая. Отмечается, что военные отработают тактику и процедуры, которые используются в миротворческих операциях.

23 апреля замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что НАТО в ходе учений отрабатывает сценарии блокады и захвата Калининградской области.

В феврале посол России в Норвегии Николай Корчунов говорил, что у стран НАТО существуют планы морской блокады РФ в Балтийском море. Он отмечал, что страны альянса, по его мнению, переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение».

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев предупреждал, что в случае попытки установить морскую блокаду для устранения угрозы может быть задействован Военно-морской флот. Он также пояснял, что Россия в случае морской блокады со стороны европейских стран тоже может проявить интерес к судам под европейскими флагами.

