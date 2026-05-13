BZ: ЕС должен поддержать идею Путина о переговорах и Шредере
Европейским лидерам следует поддержать предложение президента РФ Владимира Путина сделать посредником в переговорах с Европой экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. С такой позицией вступили в Berliner Zeitung.
Издание отмечает, что Европа за четыре года военного конфликта не представила серьезного мирного плана. Франция, Германия и Великобритании не вступали в контакт с Путиным. По версии авторов статьи, противники переговоров должны объяснить, почему возможный канал связи между Путиным и Шредером не может использоваться для мирных переговоров по завершению конфликта на Украине.
9 мая президент РФ Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы Шредер. При этом Путин отметил, что выбор должен оставаться за самими европейскими странами.
На следующий день Reuters писало, что в Германии отвергли предложение. После ухода из власти в 2005 г. Шредер начал сотрудничество с российскими энергетическими компаниями и подвергся жесткой критике в Германии за близость к Путину.
В Кремле уточняли, что участвовать в диалоге Европы с Россией могут все, главное – возобновить сам контакт.