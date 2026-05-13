Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NMTP8,4-0,24%CNY Бирж.10,775-0,68%IMOEX2 684,23-0,21%RTSI1 145,98-0,21%RGBI119,46-0,03%RGBITR782,25+0,01%
Главная / Политика /

Путин встретится с главой Нового банка развития БРИКС Руссефф

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главой Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмой Руссефф. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По словам Пескова, Руссефф находится в Москве на ежегодном собрании Совета управляющих НБР.

«Это очень успешный финансовый институт БРИКС. Есть о чем поговорить. Много конструктивных тем», – сказал представитель Кремля.

Предыдущая встреча Путина с Руссефф состоялась в июне 2025 г. Тогда президент поздравил ее с переизбранием на пост главы Нового банка развития.

«Это говорит о том, что все участники банка высоко оценивают вашу работу», – отмечал президент РФ, поясняя, что за последнее время НБР было одобрено и профинансировано примерно 120 проектов на $39 млрд.

Президент тогда также заявлял о необходимости расширять расчеты в национальных валютах и развивать цифровую платформу для расчетов и инвестиций. По его словам, этот вопрос обсуждался на последнем саммите БРИКС. Путин подчеркивал, что «очень рассчитывает на совместную работу по этим направлениям».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте