Путин встретится с главой Нового банка развития БРИКС Руссефф
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главой Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмой Руссефф. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По словам Пескова, Руссефф находится в Москве на ежегодном собрании Совета управляющих НБР.
«Это очень успешный финансовый институт БРИКС. Есть о чем поговорить. Много конструктивных тем», – сказал представитель Кремля.
Предыдущая встреча Путина с Руссефф состоялась в июне 2025 г. Тогда президент поздравил ее с переизбранием на пост главы Нового банка развития.
«Это говорит о том, что все участники банка высоко оценивают вашу работу», – отмечал президент РФ, поясняя, что за последнее время НБР было одобрено и профинансировано примерно 120 проектов на $39 млрд.
Президент тогда также заявлял о необходимости расширять расчеты в национальных валютах и развивать цифровую платформу для расчетов и инвестиций. По его словам, этот вопрос обсуждался на последнем саммите БРИКС. Путин подчеркивал, что «очень рассчитывает на совместную работу по этим направлениям».