CNY Бирж.10,781-0,63%LIFE2,865-0,69%CHKZ16 650+0,3%IMOEX2 683,89-0,23%RTSI1 145,82-0,23%RGBI119,46-0,03%RGBITR782,25+0,01%
ГД приняла закон о привлечении ВС РФ для защиты арестованных за рубежом россиян

Изменения предлагается внести в ФЗ «О гражданстве РФ» и «Об обороне»
Государственная дума на пленарном заседании приняла законопроект о праве привлекать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Согласно документу, российские военные могут быть привлечены, если суд действует по поручению другого государства без участия России или у такого суда нет полномочий на основе международного договора с Россией или резолюции Совбеза ООН.

Как отметили в Госдуме, целью данного законопроекта является защита российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств.

20 марта Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по обороне данный законопроект. Проектом предполагалось предоставить президенту РФ Владимиру Путину право привлекать Вооруженные силы России к защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решению иностранных судов. Кроме того, по решению главы государства необходимые меры по защите будут принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий.

