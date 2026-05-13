Президент Словакии заявил о расширении поставок боеприпасов Украине
Словакия поставляет Украине боеприпасы в объемах, исчисляемых миллионами единиц, и в дальнейшем планирует увеличить эти поставки. Об этом заявил президент республики Петер Пеллегрини, выступая перед журналистами на полях саммита «Бухарестской девятки», передает «РИА Новости».
По его словам, поставки осуществляются на коммерческой основе. Он отметил, что объемы уже достигли миллионов единиц и в будущем будут расти. Президент подчеркнул, что развитие оборонной промышленности стало одним из приоритетов экономической политики страны.
Пеллегрини также сообщил, что Словакия инвестировала значительные средства в развитие оружейной отрасли, которая сейчас формирует около 3% ВВП страны. По его оценке, благодаря этим инвестициям государство стало одним из ключевых производителей боеприпасов в рамках НАТО.
10 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным вызовут значительный интерес у глав государств Евросоюза.
Фицо стал единственным премьером ЕС, кто приехал в Москву на День Победы. Визит вызвал неодобрение у ряда лидеров Евросоюза. 9 мая Фицо сообщил Путину о готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам «в любом формате». Путин не исключает разговора с Зеленским, но ждет звонка от него самого.
В ходе встречи в Кремле Фицо заявил, что видит возникновение «железного занавеса» в Европе. Словацкий премьер подчеркнул, что выступает за взаимовыгодные и дружественные отношения, а также выразил уверенность, что Словакия и Россия смогут предпринять шаги по восстановлению сотрудничества.