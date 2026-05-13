Президент Словакии заявил о расширении поставок боеприпасов Украине

Фицо стал единственным премьером ЕС, кто приехал в Москву на День Победы. Визит вызвал неодобрение у ряда лидеров Евросоюза. 9 мая Фицо сообщил Путину о готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам «в любом формате». Путин не исключает разговора с Зеленским, но ждет звонка от него самого.