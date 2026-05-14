Рубио: лишь США могут быть посредником по Украине

В марте 2026 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что трехсторонние переговоры с участием США поставлены на паузу. По его словам, у переговорщиков США сейчас «другие приоритеты». В конце апреля Россия предложила перемирие на День Победы, а позже стороны согласовали прекращение огня на 9–11 мая. 9 мая российский лидер Владимир Путин заявлял, что украинский конфликт близится к завершению.