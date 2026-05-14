Рубио: лишь США могут быть посредником по Украине
Исключительно США способны быть посредником в вопросе украинского урегулирования. Но если есть другие желающие помочь достижению мира, то они должны попытаться, заявил госсекретарь США Марко Рубио Fox News.
«Думаю, мы – единственная в мире страна, способная на это. Если кто-то еще хочет попробовать, пусть попробуют. Но обе стороны продолжают говорить нам, что в конечном счете только мы способны это сделать», – сказал Рубио (цитата по «РИА Новости»).
В марте 2026 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что трехсторонние переговоры с участием США поставлены на паузу. По его словам, у переговорщиков США сейчас «другие приоритеты». В конце апреля Россия предложила перемирие на День Победы, а позже стороны согласовали прекращение огня на 9–11 мая. 9 мая российский лидер Владимир Путин заявлял, что украинский конфликт близится к завершению.