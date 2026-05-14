Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
JNOS33,7-1,98%CNY Бирж.00%IMOEX2 694,72+0,18%RTSI1 157,45+0,79%RGBI119,54+0,08%RGBITR782,98+0,11%
Главная / Политика /

Рубио: лишь США могут быть посредником по Украине

Ведомости

Исключительно США способны быть посредником в вопросе украинского урегулирования. Но если есть другие желающие помочь достижению мира, то они должны попытаться, заявил госсекретарь США Марко Рубио Fox News.

«Думаю, мы – единственная в мире страна, способная на это. Если кто-то еще хочет попробовать, пусть попробуют. Но обе стороны продолжают говорить нам, что в конечном счете только мы способны это сделать», – сказал Рубио (цитата по «РИА Новости»).

В марте 2026 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что трехсторонние переговоры с участием США поставлены на паузу. По его словам, у переговорщиков США сейчас «другие приоритеты». В конце апреля Россия предложила перемирие на День Победы, а позже стороны согласовали прекращение огня на 9–11 мая. 9 мая российский лидер Владимир Путин заявлял, что украинский конфликт близится к завершению.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её