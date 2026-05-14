Bloomberg: Китай продлил лицензии для сотен поставщиков говядины из США

В 2025 г. Пекин позволил истечь сроку действия разрешений для сотен американских мясоперерабатывающих предприятий после начала тарифной войны, инициированной Трампом. Поставки американской говядины и связанных с ней продуктов в Китай сократились примерно на 67% в период между 2024 и 2025 гг., а общий экспорт в прошлом году снизился на 12%, свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства США.