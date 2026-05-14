Bloomberg: Китай продлил лицензии для сотен поставщиков говядины из США
Китай продлил импортные лицензии для сотен американских поставщиков говядины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Решение принято на фоне визита президента США Дональда Трампа в Пекин и его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
По словам собеседников агентства, лицензии были продлены 14 мая и будут действовать в течение пяти лет.
В 2025 г. Пекин позволил истечь сроку действия разрешений для сотен американских мясоперерабатывающих предприятий после начала тарифной войны, инициированной Трампом. Поставки американской говядины и связанных с ней продуктов в Китай сократились примерно на 67% в период между 2024 и 2025 гг., а общий экспорт в прошлом году снизился на 12%, свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства США.
Как отмечает Bloomberg, продление лицензий стало ранним позитивным сигналом на фоне переговоров Трампа и Си. Ожидается, что стороны также обсудят возобновление торговли другими сельскохозяйственными товарами, включая американские кукурузу и сою.
13 мая Reuters писал, что Трамп и Си могут обсудить взаимное снижение пошлин на «корзину товаров» примерно на $30 млрд с каждой стороны.
По данным агентства, США и Китай создадут механизм управляемой торговли для товаров, не связанных с вопросами национальной безопасности. Предполагается, что стороны смогут снизить тарифы на определенную группу, не затрагивая стратегически чувствительные отрасли. Речь идет о создании так называемого Совета по торговле, идею которого в марте предложил торговый представитель США Джеймисон Гир.