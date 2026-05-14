Песков: выступающие за РФ политики в Прибалтике вряд ли имеют право голоса
Политики в Прибалтике, которые выступают за диалог с Россией, вряд ли имеют право голоса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Первому каналу», комментируя отставку правительства Латвии.
«Прибалтика насквозь поражена этой бациллой русофобии, это совершенно очевидно», – сказал он.
Он предупредил, что возможна череда и других отставок, в том числе, в странах Прибалтики. Песков связал эти события с поддержкой Украины.
14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое единство») подала в сейм заявление об отставке. В результате в отставку уходит все правительство. 10 мая Силиня отправила в отставку министра обороны страны Андриса Спрудса (партия «Прогрессивная»). Решение было принято после инцидента с упавшим на территории республики украинским беспилотником.
7 мая Delfi сообщал о падении двух беспилотников на территории Латвии. Предположительно, по данным издания, они были запущены украинской стороной для атак по объектам в России. Один из дронов рухнул на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке страны. Беспилотник попал в пустой резервуар компании East-West Transit.