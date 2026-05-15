Рубио объяснил появление в костюме Nike как у Мадуро
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его снимок в спортивном костюме Nike не был скрытым посылом. Так он ответил журналисту NBC News Тому Лламасу во время интервью.
«Нет. Здесь нет контекста. Это хороший костюм. Мне он нравится. Он удобный», – сказал Рубио, комментируя фото, которое опубликовал сотрудник отдела коммуникаций Стивен Ченг. На вопрос, пытался ли он таким образом подать знак, госсекретарь ответил отрицательно.
Лламас обратил внимание, что точно такая же одежда есть у президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Да, это так, но знаете что, он скопировал меня, потому что у меня уже был такой костюм. Я не знаю, когда он его купил. Я даже не знаю, был ли он его», – парировал Рубио. По его словам, он вообще не знал, что Ченг его фотографирует.
Мадуро был задержан 3 января в ходе операции США. Вашингтон обвинил его в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия. Сейчас временное руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес. Во время перевозки в США на Мадуро был серый спортивный костюм от Nike. Фотография Рубио в аналогичном костюме появилась во время его визита в Китай.