Захарова: Киев пытался сорвать мероприятия по случаю Дня Победы в других странах
Киев пытался сорвать мероприятия по случаю Дня Победы в других странах через зарубежных провокаторов. Все его устремления провалились, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Власти Украины действовали главным образом через «Всемирный конгресс украинцев»
Дезинформация сопровождалась требованиями со стороны украинцев запретить памятные мероприятия под предлогом снижения градуса социальной напряженности. К счастью, все устремления Киева провалились, заключила официальный представитель МИДа. Жители зарубежных государств, которые чтут подвиг дедов-победителей, продемонстрировали верность исторической памяти, добавила она.
В конце апреля Россия предложила перемирие на День Победы, а позже стороны согласовали прекращение огня на 9–11 мая. По данным Минобороны РФ, с 8 по 11 мая было зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия со стороны ВСУ.
9 мая в АНО «Евразия» сообщили, что патриотические фестивали и праздничные концерты, организованные международным движением «Победа 9/45» в честь Дня Победы в 14 странах мира, посетили более 600 000 человек.