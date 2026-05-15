Захарова: Киев пытался сорвать мероприятия по случаю Дня Победы в других странах

В конце апреля Россия предложила перемирие на День Победы, а позже стороны согласовали прекращение огня на 9–11 мая. По данным Минобороны РФ, с 8 по 11 мая было зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия со стороны ВСУ.