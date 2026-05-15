Путин соберет совещание в рамках подготовки к ПМЭФ

12 мая Песков заявил, что правительство, кабинет министров принимают необходимые меры для поддержания стабильности нашей экономики, и благодаря этим мерам можно с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности. Песков также отметил, что президент России Владимир Путин плотно занимается экономической проблематикой. По его словам, глава государства проводит регулярные совещания с кабинетом министров. Песков добавил, что благодаря тем мерам, которые принимает российское правительство, можно также с уверенностью говорить о перспективных планах на то, чтобы из года в год повышать темпы роста экономики.