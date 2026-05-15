MTLR57,13-0,19%CNY Бирж.10,719-0,46%IMOEX2 660,58+0,07%RTSI1 145,96+0,07%RGBI119,43+0,07%RGBITR782,54+0,1%
Главная / Политика /

Путин соберет совещание в рамках подготовки к ПМЭФ

Президент России Владимир Путин 15 мая соберет совещание в рамках подготовки к Санкт-Петербургскому экономическому форуму (ПМЭФ). Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что президент продолжает заниматься вопросами экономики. Он напомнил, что на этой неделе Путин выслушал доклад министра экономического развития Максима Решетникова.

«Первое, с целью просто поговорить с экономическим блоком, с руководством администрации о текущей динамике в экономике нашей страны. И второе, это в рамках уже подготовки к, находящемуся уже не за горами Санкт-Петербургскому экономическому форуму, президент сегодня собирает такое совещание», – сказал представитель Кремля. По его словам, выступление главы государства в начале будет открытым.

12 мая Песков заявил, что правительство, кабинет министров принимают необходимые меры для поддержания стабильности нашей экономики, и благодаря этим мерам можно с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности. Песков также отметил, что президент России Владимир Путин плотно занимается экономической проблематикой. По его словам, глава государства проводит регулярные совещания с кабинетом министров. Песков добавил, что благодаря тем мерам, которые принимает российское правительство, можно также с уверенностью говорить о перспективных планах на то, чтобы из года в год повышать темпы роста экономики.

Решетников на встрече с Путиным 12 мая сказал, что российская экономика, несмотря на внешние вызовы и санкции, проявила себя весьма достойно. Он отметил, что ситуация в экономике РФ стабилизируется благодаря принимаемым решениям и накопленному потенциалу.

