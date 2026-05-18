Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии

Тогда Путин заявлял, что страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие в политике, безопасности, экономике, финансах, а также в культурной и гуманитарной сферах. Президент отмечал, что после расширения в объединение входят ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. По словам Путина, на страны БРИКС приходится почти половина населения планеты, около трети суши и 40% мировой экономики. Совокупный ВВП объединения по паритету покупательной способности достигал $77 трлн. Президент подчеркивал, что по этому показателю БРИКС опережает страны G7, совокупный показатель которых составляет $57 трлн.