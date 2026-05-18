Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NKNC71+0,21%CNY Бирж.10,616-0,89%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,59+0,03%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

О предстоящем контакте он рассказал, комментируя визит российского президента в Китай. Путин посетит КНР с официальным визитом 19–20 мая по приглашению Си Цзиньпина. Как отметил Ушаков, после майского визита лидеры России и Китая планируют встретиться еще как минимум трижды – на саммитах ШОС, БРИКС и АТЭС.

В 2025 г. Путин не приехал на саммит БРИКС в Бразилию из-за юридических сложностей. При этом президент принял участие в мероприятии по видеосвязи.

Тогда Путин заявлял, что страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие в политике, безопасности, экономике, финансах, а также в культурной и гуманитарной сферах. Президент отмечал, что после расширения в объединение входят ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. По словам Путина, на страны БРИКС приходится почти половина населения планеты, около трети суши и 40% мировой экономики. Совокупный ВВП объединения по паритету покупательной способности достигал $77 трлн. Президент подчеркивал, что по этому показателю БРИКС опережает страны G7, совокупный показатель которых составляет $57 трлн.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте