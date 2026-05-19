Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву БПЛА
Уничтожен еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы. Он стал пятым с начала суток, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.
О ликвидации БПЛА глава города сообщил в 08:39 мск. На месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб.
По сведениям Минобороны РФ, за ночь силы ПВО нейтрализовали 315 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Азовского моря.