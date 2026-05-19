CNY Бирж.10,411-1,89%VEON-RX63,6+0,79%CHKZ16 800+0,3%IMOEX2 663,23-0,19%RTSI1 159,6-0,19%RGBI119,23-0,08%RGBITR782,19-0,04%
Политика

Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву БПЛА

Ведомости

Уничтожен еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы. Он стал пятым с начала суток, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

О ликвидации БПЛА глава города сообщил в 08:39 мск. На месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб.

До этого, по словам Собянина, силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на столицу. По данным Росавиации, аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

По сведениям Минобороны РФ, за ночь силы ПВО нейтрализовали 315 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Азовского моря.

