Дмитриев предрек ЕС и Британии скорый энергокризис
Евросоюз и Великобритания в скором времени столкнутся с энергетическим кризисом. Об этом спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил в X.
«Впереди еще больше потрясений, поскольку энергетический кризис вот-вот обрушится на ЕС и Великобританию», – написал он.
Так Дмитриев прокомментировал пост шведского журналиста Питера Имануэльсена о результатах последнего опроса, согласно которому правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) сейчас почти такая же крупная, как партии ХДС (Христианско-демократический союз Германии) и СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) вместе взятые. Сведен назвал это политическим землетрясением.
3 мая Дмитриев заявлял о том, что глобальная экономика движется к самому масштабному энергокризису. По его словам, мир на автопилоте «впадает в величайший энергетический кризис в истории, словно в спячку, – и только сейчас кое-кто из умных людей начинает это замечать».