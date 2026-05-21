Силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над регионами России
За ночь силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 20:00 мск 20 мая до 7:00 мск 21 мая, сообщает Минобороны РФ.
Российские военные поразили воздушные цели в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях, в Калмыкии, Крыму и над акваторией Каспийского моря.
С вечера 20 мая Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в Тамбове («Донское»), Саратове («Гагарин»), Нижнем Новгороде («Чкалов»), Пензе, Самаре («Курумоч»), Махачкале, Калуге («Грабцево»), Пскове.