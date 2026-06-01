Die Weltwoche: предупреждение РФ об ударах по Киеву стало сигналом для Запада
Заявление российских властей о возможных ударах возмездия по Киеву следует рассматривать не только в контексте украинского конфликта, но и как предупреждение западным государствам. Об этом заявили в журнале Die Weltwoche.
Авторы отметили, что конфликт на Украине всегда был противостоянием России и Запада. По их словам, теперь «противники подошли еще ближе к прямому обмену ударами».
25 мая МИД РФ анонсировал системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в Старобельске. Дипломатов призвали покинуть город. Накануне, 24 мая, ВС РФ уже нанесли массированный удар возмездия, применив ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» по военным объектам и авиабазам Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 мая пояснил, что «системность ударов не означает их периодичность».
29 мая президент России Владимир Путин заявил, что называть сроки ответного удара по Киеву на атаку ВСУ по Старобельску невозможно. В условиях боевых действий так не делается.