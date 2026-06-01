Die Weltwoche: предупреждение РФ об ударах по Киеву стало сигналом для Запада

25 мая МИД РФ анонсировал системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в Старобельске. Дипломатов призвали покинуть город. Накануне, 24 мая, ВС РФ уже нанесли массированный удар возмездия, применив ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» по военным объектам и авиабазам Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 мая пояснил, что «системность ударов не означает их периодичность».