Число погибших в Ливане с начала эскалации достигло 3637 человек
Число погибших в Ливане в результате израильских атак с начала эскалации 2 марта достигло 3637 человек, сообщил телеканал MTV Lebanon со ссылкой на минздрав республики. 11 188 человек получили ранения.
«Согласно заявлению центра экстренных операций министерства здравоохранения, общее число жертв агрессии со 2 марта по 8 июня составило 3637 погибших и 11 188 раненых», – говорится в сообщении телеканала.
2 марта 2026 г. движение «Хезболла» нанесло удары по северным израильским городам, что положило начало эскалации ливано-израильского конфликта. 4 июня при посредничестве США Израиль и Ливан достигли договоренности о прекращении огня при условии вывода «Хезболлы» из района к югу от реки Литани. Однако руководство движения отвергло эти условия, назвав их «дорожной картой уничтожения части ливанского народа» и потребовав полного вывода израильских войск.
7 июня Тегеран запустил ракеты по северу Израиля, и на следующий день страны обменялись самыми мощными ударами за последние месяцы. Вечером 8 июня Тегеран объявил о приостановке операций против Израиля, предупредив, что в случае продолжения «агрессии, в том числе на юге Ливана, последуют гораздо более суровые меры».