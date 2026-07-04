Силы ПВО за 13 часов сбили 92 украинских беспилотника
За 13 часов 4 июля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в Max.
Атаки были отражены в период с 7:00 до 20:00 мск.
Дроны сбиты над Белгородской, Курской, Ленинградской, Псковской, Смоленской, Тверской областями, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.
4 июля силы ПВО уничтожили 389 украинских беспилотников над 17 регионами России. Из них 264 БПЛА сбиты над Брянской областью – это стало рекордным показателем за сутки. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на столицу.